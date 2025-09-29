Роспотребнадзор оштрафовал казанского предпринимателя за выпуск БАД с нарушениями

Специалисты сняли с реализации и утилизировали 38 партий сырья и готовой продукции общим весом 20 кг

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану привлекло к ответственности ИП за нарушения, выявленные в ходе производства БАД. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, а также аннулировали две декларации о соответствии на продукцию. Об этом пишет пресс-служба.

Казанское предприятие расположилось на улице Родина, 7к. В ходе инспекции специалисты произвели отбор растительных экстрактов и минералов для лабораторных испытаний, а также провели экспертизу маркировки готовой продукции.

Проверка выявила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований и правил производства. В частности, были обнаружены недостатки в содержании помещений и оборудования, не соблюдались требования к обработке и мытью внутрицехового инвентаря. Кроме того, на предприятии отсутствовали меры по защите от проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Специалисты сняли с реализации и утилизировали 38 партий сырья и готовой продукции общим весом 20 кг.

Ранее в Казани нашли сеть аптек, торговавших опасными БАДами.

Рената Валеева