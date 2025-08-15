В Казани нашли сеть аптек, торговавших опасными БАДами

Суд удовлетворил иск, признав действия ООО «Аптечный склад «Казань» противоправными

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2024 году и первом полугодии 2025 года Управление Роспотребнадзора по Татарстану получило 61 обращение через Государственную информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) о случаях отсутствия маркировки на БАД. Для проверки этих сообщений было проведено 43 мероприятия без взаимодействия с проверяемыми лицами, в форме наблюдения за соблюдением требований.

В результате выявленных нарушений 43 хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений и предложено принять меры для их устранения. Сведения, содержащиеся в 18 жалобах, не подтвердились.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2025 году в отношении ООО «Аптечный склад «Казань» Управлением Роспотребнадзора было объявлено два предостережения в связи с реализацией БАД без предоставления в ГИС МТ сведений об их выводе из оборота. Из-за неустранения нарушений и поступления новых обращений управление обратилось в Прикубанский районный суд Краснодара. Суд удовлетворил иск, признав действия ООО «Аптечный склад «Казань» противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.

Рената Валеева