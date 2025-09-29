Еще одна компания запустит прямые рейсы из Казани в Краснодар

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

Авиакомпания Nordwind Airlines с 11 ноября запустит прямые рейсы по маршруту Казань — Краснодар. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам, сообщили в пресс-службе.

Время в пути составит 3 часа 45 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A321neo.

Пассажирам также станут доступны трансферные рейсы в Краснодар из Барнаула, Новокузнецка, Иркутска, Сургута, Душанбе и Худжанда с пересадкой в Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, аэропорт Краснодара был открыт для полетов 11 сентября после закрытия в феврале 2022 года. Правительство России выделит 947,36 млн рублей Краснодарскому аэропорту из общего объема компенсации в 6,4 млрд рублей, предназначенных для временно закрытых аэропортов юга и центральной части страны.

Рената Валеева