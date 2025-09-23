Временно закрытые аэропорты юга и центра России получат 6,4 млрд рублей господдержки

Субсидии пойдут на частичное возмещение расходов

Правительство России выделит около 6,4 млрд рублей на компенсацию расходов временно закрытым аэропортам юга и центральной части страны. Об этом сообщает Росавиация.

Средства из резервного фонда предоставлены на компенсацию затрат, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025 года. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Субсидии пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период действия режима временного ограничения полетов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансовую поддержку получат операторы следующих аэропортов:

Симферополь — 3,21 млрд рублей;

Ростов-на-Дону (Платов) — 1,15 млрд;

Краснодар — 947,36 млн;

Анапа — 413,48 млн;

Воронеж — 230,79 млн;

Геленджик — 179,83 млн;

Белгород — 160,11 млн;

Липецк — 104,50 млн;

Брянск — 2,89 млн;

Курск — 1,89 млн.

Росавиация отмечает, что за последние полтора года возобновили прием и выпуск воздушных судов три временно закрытых аэропорта: Элиста (май 2024 года), Геленджик (июль 2025 года) и Краснодар (сентябрь 2025 года). В ведомстве подчеркивают, что правительственная поддержка сыграла позитивную роль в поддержании высокой готовности к обслуживанию рейсов.



Рената Валеева