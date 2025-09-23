Временно закрытые аэропорты юга и центра России получат 6,4 млрд рублей господдержки
Субсидии пойдут на частичное возмещение расходов
Правительство России выделит около 6,4 млрд рублей на компенсацию расходов временно закрытым аэропортам юга и центральной части страны. Об этом сообщает Росавиация.
Средства из резервного фонда предоставлены на компенсацию затрат, понесенных с декабря 2024-го по июнь 2025 года. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Субсидии пойдут на частичное возмещение расходов по обычным видам деятельности и процентов по кредитным договорам или договорам займа в период действия режима временного ограничения полетов.
Финансовую поддержку получат операторы следующих аэропортов:
- Симферополь — 3,21 млрд рублей;
- Ростов-на-Дону (Платов) — 1,15 млрд;
- Краснодар — 947,36 млн;
- Анапа — 413,48 млн;
- Воронеж — 230,79 млн;
- Геленджик — 179,83 млн;
- Белгород — 160,11 млн;
- Липецк — 104,50 млн;
- Брянск — 2,89 млн;
- Курск — 1,89 млн.
Росавиация отмечает, что за последние полтора года возобновили прием и выпуск воздушных судов три временно закрытых аэропорта: Элиста (май 2024 года), Геленджик (июль 2025 года) и Краснодар (сентябрь 2025 года). В ведомстве подчеркивают, что правительственная поддержка сыграла позитивную роль в поддержании высокой готовности к обслуживанию рейсов.
