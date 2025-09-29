Зарплаты бюджетников в России вырастут более чем на 7,6% в 2026 году

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год

Фото: Артем Дергунов

Оплату труда работников бюджетной сферы в России планируется увеличить на более чем 7,6% в 2026 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.

Согласно документу, «с 1 января проиндексированы бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки» в соответствии с планируемым темпом роста среднемесячной заработной платы в 2026 году (7,6%), 2027 году (8%) и 2028 году (7,3%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Правительство России 29 сентября направило проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов на рассмотрение в Госдуму.

После шести лет стабильности налог на добавленную стоимость в России снова вырастет — с 20% до 22%. Что ждет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».



Рената Валеева