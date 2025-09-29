Электромобиль Tank 500 стал самым популярным авто премиум-класса в Татарстане

Средняя цена на эту модель снизилась на 2,3%

Фото: Максим Платонов

Электрический внедорожник Tank 500 стал самой востребованной моделью среди новых автомобилей стоимостью более 5 млн рублей в Татарстане в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики «Авито Авто», проанализировав данные о спросе пользователей платформы.

Согласно исследованию, в этой ценовой категории наибольшим спросом пользовались новые автомобили марок Voyah и Tank. Лидером по спросу стала модель Tank 500, которая оказалась доступнее, чем ранее: средняя цена на нее снизилась на 2,3%, до 6,8 млн рублей.

Эксперты отмечают, что динамика средней цены зависит не только от изменения стоимости конкретной модели, но и от изменения структуры рынка. Чем больше в продаже доступных версий определенной модели или бюджетных транспортных средств конкретной марки, тем ниже и их средняя цена.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Рост спроса на новые автомобили стоимостью более 5 млн рублей соответствует общим рыночным трендам в России. Покупатели стремятся приобрести авто сейчас, пока действуют выгодные условия: дилеры распродают скопившиеся остатки прошлого года — по данным «Автостата», это почти половина от общего стока. Интерес также подогревается ожиданиями изменений в условиях субсидированного кредитования. Учитывая, что дилеры начали постепенно сокращать скидки перед высоким сезоном, сейчас действительно оптимальное время для покупки нового автомобиля. А увидеть, какие скидки от дилеров действуют сейчас, можно с помощью фильтров в каталоге новых авто на «Авито Авто», — прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

В январе — сентябре этого года в России вырос средний чек россиян на покупку нового автомобиля по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Рената Валеева