В России вырос средний чек на покупку новой машины

При этом спрос снизился на 3%

Фото: Максим Платонов

В январе — сентябре этого года в России вырос средний чек россиян на покупку нового автомобиля по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Разница составила 5%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Атол».

В среднем цена машины без пробега достигла 2,3 млн рублей. При этом спрос на новые автомобили снизился на 3%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Эта ситуация не говорит только о том, что автомобили стали объективно дорожать, как товарная масса, а скорее отражает фундаментальное сужение рынка и его переориентацию на узкую группу платежеспособных покупателей. Массовый потребитель, ориентировавшийся ранее на бюджетный и среднеценовой сегмент, под давлением макроэкономических факторов активно покидает рынок. В результате доля дорогих автомобилей премиальных марок, поставляемых по схемам параллельного импорта, а также моделей верхнего ценового сегмента официальных дилеров, представленных на российском рынке, в общем объеме продаж существенно возрастает, — считает доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По ее словам, к ключевым драйверам падения спроса относятся макроэкономическое давление и осторожные потребительские настроения.

Напомним, этим летом стоимость некоторых моделей автомобилей с пробегом в Татарстане упала минимум на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение цен показали машины следующих марок:

Ford (-6,4%);

Lada (-5,5%);

Renault (-4,9%);

Mitsubishi (-4,2%);

Chevrolet (-3,3%).

Галия Гарифуллина