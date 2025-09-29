Новости общества

Здание гостиницы Дворянского собрания может стать офисным пространством

12:58, 29.09.2025

На данный момент завершается часть противоаварийных работ по восстановлению исторического здания

Фото: скрин сайта Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

Историческое здание, расположенное на улице Рахматуллина, 6, постепенно возвращается к жизни после длительного периода запустения, сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН. Ранее объект был частично разрушен.

Сейчас завершается значительная часть противоаварийных работ первого этапа. В рамках этих мероприятий было проведено усиление простенков, перемычек и подпружных балок. Оставшиеся работы находятся на завершающей стадии. Параллельно с этим на объекте продолжаются фасадные работы. Они направлены на восстановление исторического облика здания.

Собственник объекта прорабатывает различные варианты будущего использования восстановленного здания. Среди возможных вариантов рассматриваются создание современной гостиницы и организация офисных пространств.

Комитет также объявил, что здание училища Ушкова получит статус памятника архитектуры.

Наталья Жирнова

