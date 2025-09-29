Здание училища Ушкова получит статус памятника архитектуры

Постройка отличается эклектикой в «русском стиле»

В Менделеевском районе Татарстана готовится к получению статуса ОКН историческое здание Ремесленного училища, расположенное в селе Новый Кокшан. Соответствующая историко-культурная экспертиза поступила на рассмотрение в профильный комитет региона.

История здания начинается с 1874 года, когда оно было построено на средства владельца Кокшанского химзавода Петра Ушкова. Первоначально здесь располагалась школа для детей рабочих предприятия.

Архитектурная ценность постройки определяется ее стилем — эклектика в «русском стиле». Над входом расположена резная беседка, крыша увенчана шатром с металлическим лемехом, фасад украшен различными архитектурными элементами.

В советский период здание служило различным целям — здесь размещались сельская школа и клуб. В настоящее время объект находится в процессе реставрации, что позволит сохранить его исторический облик для будущих поколений.

Ранее были названы цены на жилье в памятниках архитектуры Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова