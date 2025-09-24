43 тысячи татарстанских пенсионеров получают доплату за работу в селе

Такая соцподдержка составляет 25% от фиксированной пенсии по старости

Фото: Максим Платонов

Неработающие пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, получают повышенную пенсию. На 2025 год в Татарстане такую доплату получают 43 176 человек, сообщили в пресс-центре Соцфонда России.

Соцподдержка выделяется в виде 25% от фиксированной выплаты к пенсии по старости или инвалидности, а средний размер пенсии с учетом доплаты в республике достигает 27,2 тыс. рублей. Право на доплату распространяется на работников сельского хозяйства, занятых в 500 профессиях, утвержденных Правительством РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особенность доплаты заключается в ее автоматическом назначении при оформлении страховой пенсии — дополнительные справки предоставлять не требуется. Важно отметить, что даже при переезде в город право на доплату за сельский стаж сохраняется.



— Люди, посвятившие десятилетия работе на селе, заслужили особое внимание и уважение. Доплата к пенсии за сельский стаж — это способ поддержать их и поблагодарить за труд, — отметил глава отделения Соцфонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

Наталья Жирнова