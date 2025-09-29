Бастрыкин изучил доклад по делу об убийстве мужчины в Нижегородской области

В нанесении смертельных телесных повреждений обвинили соседа, чью невиновность признала коллегия присяжных

Следком России проводит дополнительную проверку уголовного дела о причинении смертельных травм мужчине в Нижегородской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад о собранных доказательствах. Об этом сообщают «Вести Н».

По данным следствия, фигурант дела обвинялся в нанесении смертельных телесных повреждений своему соседу. Однако коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о непричастности мужчины к совершению преступления. Адвокат подсудимого выразил серьезные претензии к качеству проведенного расследования.

В связи с этим руководство СК РФ решило провести дополнительную проверку собранных доказательств. Также Бастрыкин взял под контроль дело из Татарстана, по которому расследуют нападение бродячей собаки на ребенка.

Наталья Жирнова