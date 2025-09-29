В Татарстане расследуют нападение бродячей собаки на ребенка

Бастрыкин взял дело под личный контроль

Фото: Реальное время

В Казани произошло нападение бродячей собаки на ребенка на детской площадке. Местные жители неоднократно жаловались на проблему с безнадзорными животными в районе, сообщает телеграм-канал Следком России.

По факту происшествия следственные органы СК России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Также Бастрыкин потребовал доклад по делу об аварийном доме в Казани. Здание 1960 года постройки признано аварийным и подлежащим сносу шесть лет назад.



Наталья Жирнова