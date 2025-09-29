Предприниматель заплатит 100 тысяч рублей за продажу товаров с Чебурашкой

Между «Союзмультфильм» и ИП не было соглашения об использовании персонажа на продаваемых футболках

Киностудия «Союзмультфильм» добилась судебного решения о взыскании компенсации с ИП за нарушение авторских прав на Чебурашку. Согласно материалам дела, предприниматель продавал товары с изображением персонажа на одном из популярных маркетплейсов, сообщают РИА «Новости».

«Союзмультфильм» обратился в суд с требованием взыскать 100 тыс.рублей за незаконное использование товарного знака. Еще в феврале 2023 года выяснилось, что ИП незаконно продавал футболки с изображением популярного персонажа.

Суд установил, что киностудия является законным владельцем исключительных прав на товарный знак «Чебурашка», а между сторонами отсутствовали какие-либо соглашения о правомерном использовании персонажа. В результате рассмотрения дела предприниматель обязан выплатить не только заявленную компенсацию в размере 100 тыс. рублей, но и дополнительные расходы, связанные с судебным разбирательством, превышающие 8 тыс. рублей.

Ранее «Союзмультфильм» подал иски о защите авторских прав на образ крокодила Гены. Это связано с взысканием компенсации.

Наталья Жирнова