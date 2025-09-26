«Союзмультфильм» подал иски о защите авторских прав на образ крокодила Гены

Это связано с взысканием компенсации

Фото: Динар Фатыхов

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась с исковыми заявлениями в столичные суды для взыскания компенсации за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Судебное заседание по иску киностудии к гражданину Сергею Гусеву назначено в Таганском районном суде Москвы на 2 октября. Аналогичное заседание по иску к Михаилу Шаташвили пройдет в Савеловском районном суде 9 октября.

Ранее Федеральный суд США по Восточному округу штата Нью-Йорк постановил, что сама киностудия «Союзмультфильм» нарушила условия лицензионных соглашений с американской компанией LaRubInt Corp. В результате этого решения LaRubInt Corp получила право требовать компенсацию убытков в упрощенном порядке.

Рената Валеева