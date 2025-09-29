Татарстан занял 49-е место в рейтинге регионов России по доступности ипотеки
В регионе меньше 15% семей могут себе позволить взять квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке
Татарстан расположился на 49-м месте в рейтинге регионов России по доступности ипотеки. Исследование опубликовало РИА «Новости».
В регионе лишь 14,7% семей имеют возможность приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке. Ежемесячный платеж тут составляет 93,7 тыс. рублей. Республика уступила по доступности ипотеки таким регионам, как Удмуртия (29-е место), Башкирия (36-е место), Московская (43-е) и Самарская (45-е) области.
Среди лидеров оказались Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский АО. Так, в Ямало-Ненецком АО доля семей, которые могут приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составляет почти 50%, а ежемесячный платеж — 104 тыс.
Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили против повышения ставки по семейной ипотеке.
