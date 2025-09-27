В Госдуме выступили против повышения ставки по семейной ипотеке

Увеличение процентной ставки может коснуться семей с одним ребенком

Фото: Динар Фатыхов

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минфин России с критикой планируемых изменений в программе семейной ипотеки. Парламентарий выступила против повышения процентной ставки для семей с одним ребенком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В своем обращении к министру финансов Антону Силуанову Останина подчеркнула, что комитет поддерживает идею снижения ставок для многодетных семей, но категорически против двукратного повышения ставки для семей с одним ребенком.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время Минфин рассматривает новую систему ставок, согласно которой предлагается установить 12% для семей с одним ребёнком, 6% — для семей с двумя детьми и 2–4% — для многодетных семей. При этом сейчас единая ставка составляет 6% для всех семей.



Особое внимание в документе уделено защите прав семей, которые уже оформили ипотеку по действующей ставке. По мнению Останиной, необходимо запретить повышение ставок для этих заёмщиков. Парламентарий отметила, что предлагаемая ставка в 12% не будет стимулировать рождаемость, а лишь снизит доступность жилья для семей. Ранее Путин заявил о сохранении семейной льготной ипотеки.

Наталья Жирнова