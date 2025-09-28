Спортсмены из Татарстана стали чемпионами в стендовой стрельбе

Илья Кушагин и Елизавета Евграфова участвуют в Играх стран СНГ в Азербайджане

Спортсмены из Татарстана Илья Кушагин и Елизавета Евграфова одержали победу в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «смешанные пары, скит» на Играх стран СНГ в Азербайджане. Об этом сообщили в Минспорта РТ.

— В финале Илья и Елизавета разгромили своих соперников из Республики Казахстан со счетом 6-0. Третье место заняла команда-хозяйка соревнований, — сообщает Стрелковый союз России.

Ранее в столице Татарстана прошли соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России.

Наталья Жирнова