В Татарстане модернизируют информационную систему АПК

На это будет выделено 46 млн рублей

Фото: Реальное время

В Татарстане обновят систему, которая помогает управлять сельским хозяйством. Проект реализуется в рамках государственного контракта, который предусматривает комплексное обновление существующей системы. Согласно данным с сайта госзакупок, заказчиком стало ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».



Центральным элементом обновленной системы станет личный кабинет с технологией единого входа, который объединит более 4 000 пользователей. Платформа будет интегрирована с Единой системой идентификации (ЕСИА), что упростит доступ к сервисам.

Система получит современные инструменты для мониторинга полей с применением искусственного интеллекта, автоматизированную систему контроля агротехнических работ и цифровую платформу учета сельскохозяйственных животных. Пользователи смогут получать господдержку, вести мониторинг земель и контролировать агротехнические работы через единый интерфейс. Особое внимание уделено безопасности данных и надежности системы.

Сроки реализации проекта — 15 декабря 2025 года, сумма контракта составляет 46 млн рублей. Проект является частью масштабной программы цифровой трансформации Татарстана.



Наталья Жирнова