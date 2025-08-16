В Татарстане модернизируют информационную систему АПК
На это будет выделено 46 млн рублей
В Татарстане обновят систему, которая помогает управлять сельским хозяйством. Проект реализуется в рамках государственного контракта, который предусматривает комплексное обновление существующей системы. Согласно данным с сайта госзакупок, заказчиком стало ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».
Центральным элементом обновленной системы станет личный кабинет с технологией единого входа, который объединит более 4 000 пользователей. Платформа будет интегрирована с Единой системой идентификации (ЕСИА), что упростит доступ к сервисам.
Система получит современные инструменты для мониторинга полей с применением искусственного интеллекта, автоматизированную систему контроля агротехнических работ и цифровую платформу учета сельскохозяйственных животных. Пользователи смогут получать господдержку, вести мониторинг земель и контролировать агротехнические работы через единый интерфейс. Особое внимание уделено безопасности данных и надежности системы.
Сроки реализации проекта — 15 декабря 2025 года, сумма контракта составляет 46 млн рублей. Проект является частью масштабной программы цифровой трансформации Татарстана.
