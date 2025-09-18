Путин заявил о сохранении семейной льготной ипотеки

Об этом стало известно на встрече с главами парламентских фракций

Фото: Максим Платонов

Владимир Путин заявил о том, что семейная льготная ипотека сохраняется в России. Это было озвучено на встрече с главами парламентских фракций в Госдуме.

— И семейную ипотеку сохраняем, — заявил глава страны на встрече.

На данный момент этот вид ипотеки сохраняется на уровне 6% годовых. Ее могут получить семьи с ребенком до шести лет. Ранее правительство России выделило дополнительно свыше 100 млрд рублей на субсидирование различных программ льготной ипотеки. Подробнее о том, как банки начали ужесточать требования к заемщикам, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова