В Татарстане за прошедшие сутки потушили 8 пожаров

Три из них произошли в жилом секторе

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана восемь раз выезжали на тушение пожаров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по РТ. Известно, что три пожара произошли в жилом секторе.

Кроме того, специалисты семь раз выезжали по ложным вызовам. Сотрудники службы также активно взаимодействовали с другими экстренными службами, совершив шесть выездов для оказания помощи. Пожарные 13 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий зафиксировано не было.

Ранее в аэропорту Казани загорелся и выкатился с полосы самолет — это были учения.

Наталья Жирнова