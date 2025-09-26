В аэропорту Казани загорелся и выкатился с полосы самолет — это были учения

Все пассажиры были успешно эвакуированы из воздушного судна

26 сентября в Международном аэропорту Казань состоялись комплексные учения аварийно-спасательной команды. Мероприятие было посвящено отработке взаимодействия служб при возникновении нештатной ситуации в аэропорту.

По сценарию учений, в аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ан-24. Во время полета у воздушного судна отказал двигатель. При посадке произошла новая нештатная ситуация — отказ системы торможения. В результате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получил повреждения стойки шасси и загорелся.

Спасательные службы аэропорта оперативно отреагировали на происшествие. Пожарно-спасательные подразделения быстро прибыли на место. Все пассажиры были успешно эвакуированы из воздушного судна. Сотрудники медпункта аэропорта оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь и организовали их транспортировку в городские больницы.

Наталья Жирнова