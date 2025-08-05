Татарстан может превысить план по вводу жилья в 2025 году

В республике в 2025 году планируется сдать 3,26 млн кв. м жилья

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в 2025 году планируется сдать 3,26 млн кв. м жилья, и, по словам министра строительства Марата Айзатуллина, этот план может быть не только выполнен, но и перевыполнен. На данный момент в республике уже построено 2,3 млн кв. м из запланированных на текущий год, сообщает РБК «Татарстан».

— Планы, которые у нас строят — 3,26 млн кв. м — будут выполнены. Я думаю, постараемся перевыполнить, — отметил министр.

Айзатуллин подчеркнул, что Татарстан стал лидером по строительству жилья в ПФО и занимает четвертое место среди всех регионов России. В республике впервые удалось преодолеть отметку в 3 млн кв. м ввода жилья в 2021 году, а в прошлом году был установлен рекорд — 3,45 млн кв. м.

На сегодняшний день в рамках индивидуального домостроения план уже перевыполнен, а по многоквартирному жилью сдано около 545 тыс. кв. м. Также министр сообщил о планах по социальной ипотеке: из запланированных 160 тыс. кв. м уже сдано около 100 тыс.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Татарстан должен был к 2030 году вводить 0,82 кв. м жилья на человека. Республика уже достигла этого показателя — в прошлом году было введено 0,86 квадратного метра на одного татарстанца.

Напомним, что в России в июне 2025 года зафиксировано снижение объемов ввода жилья на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Анастасия Фартыгина