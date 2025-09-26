Кузяев отправился с «Рубином» на матч с «Локомотивом» в Москву

Встреча состоится в субботу, в 16:30 по московскому времени

«Рубин» отправился в Москву на матч с «Локомотивом» в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в субботу, в 16:30 по московскому времени.

Вместе с командой на выезд отправился новичок «Рубина» Далер Кузяев. Полузащитник провел всего пару тренировок после подписания контракта с казанским клубом.

«Рубин» после девяти туров занимает седьмое место в РПЛ с 15 набранными очками, «Локомотив» идёт пятым с 17 баллами.

Подробное превью главных матчей 10-го тура чемпионата читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин