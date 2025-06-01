Родители Казани не поддерживают выбор профессии своих детей

Фото: Максим Платонов

В Казани только 13% родителей готовы поддержать любое решение своих детей в выборе профессии. Это данные опроса, проведенного сервисом SuperJob, который показывает, что многие родители имеют предвзятое мнение о различных профессиях.

Согласно результатам исследования, главной карьерной «страшилкой» для детей остается профессия дворника. 9% родителей категорически против того, чтобы их дети работали в этой сфере. Еще 8% выражают опасения, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Кроме того, 5% родителей не хотят, чтобы их дети выбрали профессию разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что 4% респондентов беспокоит возможность того, что их ребенок станет блогером, а 3% не поддерживают идею стать учителем. Также по 2% родителей не хотят видеть своих детей в профессии официанта, грузчика, курьера или водителя, а также на офисных позициях, таких как юристы и бухгалтеры.

В опросе подчеркнули, что отцы чаще выражают беспокойство по поводу выбора детей в пользу чиновничьей карьеры, тогда как матери более тревожатся о том, что дети станут уборщиками или продавцами.



Анастасия Фартыгина