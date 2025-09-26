Самое популярное направление у казанцев на осенние каникулы — Египет

Однако придется столкнуться с рядом проблем: с авиасообщением и использованием мобильных телефонов

Фото: Людмила Губаева

У жителей Казани значительно увеличился спрос на туристические поездки во время осенних школьных каникул. По данным «Вести-Татарстан», количество бронирований туров с 25 октября по 4 ноября 2025 года выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Лидером среди направлений стал Египет, на который приходится 34,7% продаж. Рост популярности Египта связан с введением безвизового режима для россиян в курортных зонах Южного Синая. Однако путешественников ожидают некоторые сложности: проблемы с авиасообщением и использованием мобильных телефонов.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На втором месте — Турция с долей 29,2%. Турция остается стабильным направлением благодаря системе «все включено» и широкому выбору отелей. Несмотря на общее подорожание, турпоток в эту страну продолжает расти. Далее следуют ОАЭ (12,5%), Китай, с которым тоже недавно запустился пробный безвизовый период (9,7%), и Таиланд (5,5%).

Средний чек на популярные направления варьируется от 180,8 до 259,1 тыс. рублей. При этом средняя продолжительность отдыха составляет 8 ночей. Примечательно, что туристы стали бронировать туры ближе к дате вылета — глубина бронирования снизилась на 12,5%.

Наталья Жирнова