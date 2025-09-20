В России выросли продажи туров на Сейшелы

Согласно информации Национального бюро статистики Сейшел, с января острова посетили более 24 тыс. россиян

Фото: Максим Платонов

В России спрос на туры на Сейшелы в этом году вырос на 15%. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

— У нас в этом году направление выросло на 15% год к году. Сейшелы остаются довольно дорогими, сейчас тур на 11 ночей с прямым перелетом и проживанием в отеле «три звезды» с завтраками будет стоить около 354 тыс. рублей на двоих. Отдых в том же отеле, но с перелетом на стыковочном рейсе обойдется примерно в 290 тысяч. Средний чек в прошлом году составлял 202,5 тыс. рублей на человека, в этом — 235 тыс., то есть объективно мы можем говорить о росте цен в среднем на 15%, — рассказал генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

По словам Артура Мурадяна, все большей популярностью у туристов пользуется также Маврикий. В прошлом году туда отправились порядка 29 тыс. российских туристов. Турпоток вырос на 84%.

Однако оба острова существенно отстают от Мальдив, куда в 2024 году слетали более 200 тыс. россиян. Одна из причин таких показателей — разница в ценах. Средний чек по Мальдивам составляет 190 тыс. рублей на человека. Поездка на Сейшелы или Маврикий стоит примерно на 20% больше.

Напомним, Татарстан стал одним из самых доступных регионов для проведения осеннего отпуска. В октябре недельный отпуск вдвоем в республике обойдется примерно в 70 тыс. рублей, говорят аналитики.

Галия Гарифуллина