Исторические дома Казани: названы цены на жилье в памятниках архитектуры

От «сталинских» высоток до дореволюционных усадеб

В Казани сохранились уникальные образцы жилой архитектуры разных эпох — от «сталинских» высоток до дореволюционных усадеб. Эксперты «Яндекса» проанализировали стоимость квартир в исторических зданиях города и поделились ими с «Реальным временем».

Высотка Мелькомбината на улице Декабристов — самая высокая «сталинка» города, построенная в 1949—1954 годах. Отмечается, что здание отличается монументальностью и богатым декором. По оценкам экспертов, однокомнатная квартира площадью 33 кв. м могла бы стоить около 6,3 млн рублей, а аренда обошлась бы в 28 тыс. рублей в месяц. скриншот с сайта Яндекс.карты Дом для стахановцев на улице Московской, 23/24, возведенный в 1939 году, выделяется зеленым фасадом и характерным для того времени декором. Стоимость подобной квартиры оценивается в 9 млн рублей, аренда — 34 тыс. рублей ежемесячно. Дом «Миру — мир» на Большой Красной, 29а, построенный в 1952 году, привлекает архитектурой и историей. Квартира площадью 33 кв. м с евроремонтом могла бы быть продана за 9,8 млн рублей, а аренда составила бы 39 тыс. рублей. скриншот с сайта Яндекс.карты Дом Мусы Джалиля на улице Горького, 17, построенный в 1940 году, охраняется как объект культурного наследия. В здании находится музей-квартира поэта. Трехкомнатная квартира площадью 75 кв. м сдается за 55 тыс. рублей в месяц, а рыночная стоимость подобных квартир оценивается в 7,9 млн рублей. Самой дорогой является усадьба Иванова и Киселева на улице Муштари. Трехэтажный дом в стиле модерн был построен в 1910 году. После реставрации 2021 года в усадьбе Киселева выставлена на продажу четырехкомнатная квартира площадью 128,3 кв. м стоимостью 105 млн рублей. скриншот с сайта Яндекс.карты

Наталья Жирнова