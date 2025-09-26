В здании Минобрнауки Татарстана завершается реставрация

Это историческое здание, которое считается объектом культурного наследия

В Казани подходит к концу реставрация объекта культурного наследия — Дома П.П. Деевой — П.А. Манасеина, расположенного на улице Дзержинского, 3. В настоящее время в здании размещается Минобрнауки Татарстана. Об этом сообщили в комитете Татарстана по охране ОКН.

Уточняется, что историческое строение начала XIX века отличается классическими пропорциями. Специалисты укрепили несущие конструкции, восстановили лепной декор фасадов, отремонтировали кровлю и установили новые окна с историческими подоконниками.

Также в здании модернизированы инженерные системы. Скоро завершатся отделочные работы и установка кованых ограждений и светильников. Примечательно, что в 1809 году здесь находилась типография Казанского университета. Ранее в Казани также отреставрировали деревянный дом в Адмиралтейской слободе.

Наталья Жирнова