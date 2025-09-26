Палестина ожидает ответа на заявку о вступлении в БРИКС

Однако у нее «определенные условия»

Фото: Артем Дергунов

Палестина официально подала заявку на получение статуса полноправного члена БРИКС, однако на данный момент решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в беседе с РИА «Новости».

По словам дипломата, в настоящее время Палестина продолжит участвовать в работе объединения в качестве гостя. Такой формат сотрудничества будет сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые условия для получения статуса полноправного члена организации.

— Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия, — уточнил посол.

Ранее сообщалось, что Пакистан может стать полноправным членом БРИКС в 2026 году.

Наталья Жирнова