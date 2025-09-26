Палестина ожидает ответа на заявку о вступлении в БРИКС
Однако у нее «определенные условия»
Палестина официально подала заявку на получение статуса полноправного члена БРИКС, однако на данный момент решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в беседе с РИА «Новости».
По словам дипломата, в настоящее время Палестина продолжит участвовать в работе объединения в качестве гостя. Такой формат сотрудничества будет сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые условия для получения статуса полноправного члена организации.
— Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определенные условия, — уточнил посол.
Ранее сообщалось, что Пакистан может стать полноправным членом БРИКС в 2026 году.
Справка
БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, основанное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже к союзу присоединилась ЮАР, а в 2024 году состав организации расширился за счет Египта, ОАЭ, Эфиопии и Ирана. С начала 2025 года членом объединения станет Индонезия. Кроме того, ряд стран сотрудничает с БРИКС в статусе партнеров, среди них — Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
