Пакистан может стать полноправным членом БРИКС в 2026 году

Несмотря на возражения Индии против вступления Пакистана в БРИКС, растущая поддержка со стороны Китая и России повышает шансы

Фото: Реальное время

Пакистан планирует вступить в БРИКС на саммите организации в 2026 году. Об этом сообщает газета Business Recorder, ссылаясь на экспертов и источники в дипломатических кругах.

Экономист Мехмудул Хасан Хан подчеркивает, что членство в БРИКС откроет перед Исламабадом новые возможности для экономического партнерства. Он отметил, что это позволит увеличить приток иностранных инвестиций и разнообразить торговые связи, а также поспособствует индустриализации и внедрению технологий искусственного интеллекта.

Несмотря на возражения Индии против вступления Пакистана в БРИКС, растущая поддержка со стороны Китая и России повышает шансы Исламабада на одобрение заявки.

Кроме того, Пакистан стремится укрепить связи с США, и, по мнению Хана, правительство страны сможет убедить американское руководство в важности своего вступления в БРИКС.

Группа БРИКС была основана в 2006 году и на данный момент включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В 2024 году к ней присоединятся Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а в 2025 году — Индонезия. В этом году председателем группы является Бразилия, а в 2026 году председательство перейдет к Индии.

В ноябре 2023 года посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщил, что страна подала заявку на вступление в БРИКС. В сентябре 2024 года вице-премьер Алексей Оверчук подтвердил поддержку этой инициативы со стороны России.

Анастасия Фартыгина