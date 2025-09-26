Более 1 млрд рублей в 2026 году получат учреждения Минспорта и Минмола РТ

Вице-премьер Алексей Песошин подписал план нормативных затрат на 2026 год и на плановый период 2027—2028 годов

Фото: Динар Фатыхов

Более 1 млрд рублей в 2026 году получат учреждения Министерства спорта и Министерство по делам молодежи Татарстана. Вице-премьер республики Алексей Песошин подписал план нормативных затрат на 2026 год и на плановый период 2027—2028. На официальном портале правовой информации Татарстана появился соответствующий документ.

Согласно документу, общая сумма финансирования данных учреждений в 2026 году составляет 1,15 млрд рублей, из которых 701 млн для учреждений Минмола.

Наибольшую поддержку, в основном для проведений мероприятий, получат «Молодежный центр Республики Татарстан» — 146 млн, а также молодежные центры «Созвездие — Йолдызлык» — 123 млн — и «Сэлэт — Ак Барс» — 86,6 млн.

На учреждения Минспорта направят почти 455 млн. Среди них наиболее спонсируемые будут «Дворец спорта», которому выделят почти 193 млн рублей на обеспечение доступа к объектам спорта, а также «Центр спортивной подготовки» — 178 млн рублей.

Наталья Жирнова