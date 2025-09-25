В Татарстане запустят программу «Земский тренер»

Она необходима для развития спорта в сельской местности

Фото: предоставлено РФС

В Татарстане запустят программу «Земский тренер», которая направлена на привлечение специалистов в сельские территории и малые города республики. Об этом сообщило Минспорта Татарстана.

— Запуск программы «Земский тренер» — важный шаг для развития спортивной отрасли в Татарстане. Она поможет решить вопрос нехватки кадров на сельских территориях, что позволит взращивать юных спортсменов, будущих чемпионов не только в крупных центрах, но и в селах, деревнях, малых городах республики. Кроме того, программа даст импульс и массовому спорту, т.к. наличие грамотных специалистов в спортивных школах привлечет к регулярным занятиям спортом детей и молодежь, — прокомментировал министр спорта республики Владимир Леонов.

Участниками программы смогут стать профессиональные тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты, готовые отработать не менее пяти лет. Программа охватит населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек.

Сообщается, что каждому участнику будет предоставлена единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Бюджет самой программы на 2026 год составит 42 млн рублей. Ранее Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила ход строительства Центра фигурного катания в Казани. Спортсменка посетила объект вместе с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.

Наталья Жирнова