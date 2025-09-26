За ночь над территорией России средства ПВО сбили 55 дронов ВСУ
Больше всего украинских БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря
В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Наибольшее количество сбитых дронов насчитывается над акваторией Азовского моря — 20 БПЛА за ночь.
Также было сбито:
- 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 14 БПЛА — над территорией Республики Крым,
- 3 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
- 1 БПЛА — над территорией Курской области,
- 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 1 БПЛА — над территорией Воронежской области,
- 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области.
Накануне над территорией страны было сбито такое же количество дронов.
