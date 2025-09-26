Новости общества

За ночь над территорией России средства ПВО сбили 55 дронов ВСУ

08:08, 26.09.2025

Больше всего украинских БПЛА уничтожено над акваторией Азовского моря

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В течение ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольшее количество сбитых дронов насчитывается над акваторией Азовского моря — 20 БПЛА за ночь.

Также было сбито:

  • 14 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 14 БПЛА — над территорией Республики Крым,
  • 3 БПЛА — над территорией Краснодарского края,
  • 1 БПЛА — над территорией Курской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Воронежской области,
  • 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области.

Накануне над территорией страны было сбито такое же количество дронов.

