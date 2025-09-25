За ночь над территорией России средства ПВО сбили 55 дронов ВСУ

Ранее в Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

Фото: Дарья Пинегина

С 23:00 по 07:00 мск средствами ПВО уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороне.

Сообщается, что всего за ночь было уничтожено с помощью средств ПВО 55 украинских дронов. Перехваты произошли над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее, в 3:11, в Татарстане отменили режим «Бесплотная опасность». Его ввели второй раз за сутки 24 сентября в 19:30.



Наталья Жирнова