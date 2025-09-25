Серийное производство импортозамещенных вертолетов «Ансат» начнется в 2027 году

Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Серийные поставки вертолетов «Ансат», разработки Казанского вертолетного завода, оснащенных отечественными двигателями ВК-650В, начнутся в 2027 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью «Россия 24». Он акцентировал внимание на значительной модернизации и импортозамещении вертолета.

— Эта машина прошла глубокую модернизацию и глубокое импортозамещение. Собственно, новый двигатель ВК-650, часть систем полностью обновили, управляющих систем, — подчеркнул Алиханов.

По словам министра, сертификационные испытания должны быть завершены в следующем году.

— В следующем году сертиспытания все должны быть завершены. График утвержден, он существует, но всегда в таких случаях гарантировать что-то с точностью до дня сложно. Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат. Серийные поставки — это 27-й год, но это не мешает нам строить, работать с заказчиками, — отметил глава Минпромторга страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, рассматривается возможность ремоторизации ранее выпущенных вертолетов «Ансат» (оснащенных канадскими двигателями PW-207K) российскими ВК-650В.

— Сейчас их чуть меньше 150 используется в гражданском секторе. И вот те машины, которые используются, мы будем продлевать ресурс их двигателей. Ну, и сейчас думаем о том, чтобы их дорабатывать и ремоторизировать, устанавливать уже полностью импортозамещенные наши движки, — пояснил Алиханов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в небо поднялось импортозамещенное воздушное судно. 2 сентября вертолет «Ансат» совершил первый полет в Казани.

Рената Валеева