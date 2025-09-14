Алина Загитова посетила стройплощадку Центра фигурного катания
На месте уже построен первый этаж административного корпуса и заложен фундамент катка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила ход строительства Центра фигурного катания в Казани. Спортсменка посетила объект вместе с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.
— У нас получается очень масштабный, красивый, многофункциональный объект. Хочу еще раз выразить слова благодарности Раису Татарстана Рустаму Минниханову за то, что поверил и поддержал идею, — цитирует спортсменку «ГТРК Татарстан».
Как сообщает Минспорт, на площадке уже построен первый этаж административного корпуса и заложен фундамент катка. Во время обхода Загитова участвовала в выборе материала.
Леонов сообщил, что комплекс планируют открыть летом 2026 года ко Дню Республики.
Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имени фигуристки Алины Загитовой. Участие олимпийской чемпионки будет ограничено лишь присутствием ее академии в здании сооружения.
