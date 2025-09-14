Алина Загитова посетила стройплощадку Центра фигурного катания

На месте уже построен первый этаж административного корпуса и заложен фундамент катка

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила ход строительства Центра фигурного катания в Казани. Спортсменка посетила объект вместе с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.

— У нас получается очень масштабный, красивый, многофункциональный объект. Хочу еще раз выразить слова благодарности Раису Татарстана Рустаму Минниханову за то, что поверил и поддержал идею, — цитирует спортсменку «ГТРК Татарстан».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как сообщает Минспорт, на площадке уже построен первый этаж административного корпуса и заложен фундамент катка. Во время обхода Загитова участвовала в выборе материала.

Леонов сообщил, что комплекс планируют открыть летом 2026 года ко Дню Республики.

Напомним, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имени фигуристки Алины Загитовой. Участие олимпийской чемпионки будет ограничено лишь присутствием ее академии в здании сооружения.

Елизавета Пуншева