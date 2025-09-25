«КАМА-Энергетика» привлекла себе 470 млн рублей на развитие производства

Компания специализируется на производстве дизельных и газопоршневых электростанций, а также силовых установок

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский производитель промышленного оборудования «КАМА-Энергетика» получил существенную поддержку для развития бизнеса. Об этом сообщили в телеграм-канале Гарантийного фонда Татарстана.

Компания, расположенная в Камском индустриальном парке «Мастер» в Набережных Челнах, специализируется на производстве дизельных и газопоршневых электростанций, а также силовых установок.

Сообщается, что гарантийная поддержка от фонда позволила предприятию привлечь более 470 млн рублей заемного финансирования в период с 2020 по 2025 год. Сам фонд оказал гарантийную поддержку предприятию на общую сумму 175 млн рублей.

В 2024 году предприятие увеличило выручку до 858,5 млн рублей, что на 12% превышает показатели предыдущего года. Основными клиентами компании являются предприятия нефтегазового сектора, сельского хозяйства, энергетики и добывающей промышленности.

Наталья Жирнова