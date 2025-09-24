В Елабуге учредили грант в размере 500 тыс. рублей на открытие бизнеса

Важным условием получения гранта является софинансирование проекта самим предпринимателем — не менее 50% от планируемых расходов

Фото: Реальное время

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района объявил о введении нового гранта для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Его размер составит полмиллиона рублей на одного получателя.

Решение было принято в рамках программы развития бизнеса на территории района и направлено на привлечение новых предпринимателей, расширение существующих предприятий. Важным условием получения гранта является софинансирование проекта самим предпринимателем — собственные вложения должны составлять не менее 50% от планируемых расходов.

Полученные средства разрешено потратить на аренду недвижимости, покупку оборудования, оформление патентных прав, маркетинг и рекламу, а также другие цели, непосредственно связанные с развитием бизнеса. Использование гранта на налоговые платежи, кредиты и штрафные санкции запрещено.

Победители конкурсного отбора смогут воспользоваться грантом для открытия нового дела или расширения существующего бизнеса, что даст дополнительный импульс экономике района и увеличит привлекательность региона для инвесторов и предпринимателей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что малый и средний бизнес Татарстана заработал более трети триллиона на госзакупках.

Дмитрий Зайцев