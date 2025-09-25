Штраф в размере 700 тыс. рублей назначили предпринимателю из Татарстана
Он незаконно добывал песок в Нижнекамском водохранилище
Экологическое нарушение выявили инспекторы Прикамского управления Минэкологии в акватории Нижнекамского водохранилища. В ходе проверки обнаружен плавучий кран, осуществлявший незаконную добычу речного песка, сообщает пресс-служба министерства.
Сообщается, что без необходимой лицензии было добыто более 1,5 тыс. тонн песка. Ущерб, нанесенный экологии водоема предпринимателем, оценен в 320 тыс. рублей.
Суд поддержал требования природоохранного ведомства. Помимо компенсации экологического ущерба, предприятию был назначен штраф за незаконное пользование недрами. Изначально сумма составляла 800 тыс. рублей, после апелляции была снижена до 30 тыс., однако размер штрафа восстановили — до 400 тыс. рублей.
Итоговая сумма взысканий с нарушителя достигла 720 тыс. рублей, включая компенсацию ущерба и штрафные санкции.
