В Бугульминском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Площадь загрязненной территории составила около 300 кв. м, а объем отходов достиг 90 кубических метров
В результате совместных действий инспекторов Юго-Восточного управления Минэкологии Татарстана и сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» была ликвидирована несанкционированная свалка в Верхнем поселке города Бугульмы, сообщили в пресс-службе Минэкологии.
В ходе мониторинга специалисты обнаружили значительное загрязнение земельного участка, где были сброшены строительные и бытовые отходы. Площадь загрязненной территории составила около 300 кв. м, а объем отходов достиг 90 кубических метров.
В ответ на данное нарушение исполнительному комитету Бугульминского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обращения с отходами.
- При повторном выезде инспекторы установили, что свалка была устранена, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
