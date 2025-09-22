В Бугульминском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Площадь загрязненной территории составила около 300 кв. м, а объем отходов достиг 90 кубических метров

В результате совместных действий инспекторов Юго-Восточного управления Минэкологии Татарстана и сотрудников ГБУ «Безопасность дорожного движения» была ликвидирована несанкционированная свалка в Верхнем поселке города Бугульмы, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В ходе мониторинга специалисты обнаружили значительное загрязнение земельного участка, где были сброшены строительные и бытовые отходы. Площадь загрязненной территории составила около 300 кв. м, а объем отходов достиг 90 кубических метров.

В ответ на данное нарушение исполнительному комитету Бугульминского района было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обращения с отходами.

При повторном выезде инспекторы установили, что свалка была устранена, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Анастасия Фартыгина