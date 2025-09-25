Сквер по улице Миславского официально переименовали в переулок Зилант
Ранее его обновленный вариант открыли раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин
Исполком Казани опубликовал постановление о переименовании части улицы Миславского в переулок Зилант.
— Переименовать часть улицы Миславского на территории Вахитовского
района города Казани, на участке от улицы Кремлевской до улицы Дзержинского, в переулок Зилант, — сказано в документе.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в осмотре обновленного сквера «Зилант» на ул. Кремлевской. Благоустройство проведено Институтом развития Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
