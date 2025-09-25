Новости общества

Сквер по улице Миславского официально переименовали в переулок Зилант

11:47, 25.09.2025

Ранее его обновленный вариант открыли раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин

Фото: взято с сайта kzn.ru

Исполком Казани опубликовал постановление о переименовании части улицы Миславского в переулок Зилант.

— Переименовать часть улицы Миславского на территории Вахитовского
района города Казани, на участке от улицы Кремлевской до улицы Дзержинского, в переулок Зилант, — сказано в документе.

исполком Казани

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в осмотре обновленного сквера «Зилант» на ул. Кремлевской. Благоустройство проведено Институтом развития Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Жирнова

