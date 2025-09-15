В Казани открыли обновленный сквер «Зилант»

Ремонт проводился в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: взято с сайта kzn.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в осмотре обновленного сквера «Зилант» на ул. Кремлевской. Об этом сообщается на официальном портале мэрии. Благоустройство проведено Институтом развития Казани в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Центральным элементом общественного пространства стал фонтан со скульптурой Зиланта высотой 3,3 метра. Бронзовую фигуру весом 800 кг создали по эскизу скульптора Альфиза Сабирова в Китае.

В сквере площадью 615 квадратных метров высадили более 1,8 тыс. кустарников, территорию украсили малыми архитектурными формами, обновили лестничные сходы и установили декоративную дверь.

Напомним, что к концу сентября — в октябре в парках Казани будут действовать 500 точек Wi-Fi.

Наталья Жирнова