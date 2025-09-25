На трассе М-7 введут ограничение для большегрузов
Грузовикам запретят ездить по правому мосту через реку Шумбутку
Ограничение для большегрузов вводится в Татарстане на федеральной трассе М-7 «Волга». С 26 сентября 2025 года будет ограничено движение тяжелых транспортных средств по правому мосту через реку Шумбутку, расположенному на 916-м километре магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
— С 26 сентября 2025 года для транспортных средств массой более 20 тонн и более 10 тонн, приходящейся на ось транспортного средства, будет ограничено движение по правому мосту через реку Шумбутку на 916-м км трассы М-7 «Волга», — сообщается пресс-службой.
