На трассе М-7 введут ограничение для большегрузов

Грузовикам запретят ездить по правому мосту через реку Шумбутку

Фото: Максим Платонов

Ограничение для большегрузов вводится в Татарстане на федеральной трассе М-7 «Волга». С 26 сентября 2025 года будет ограничено движение тяжелых транспортных средств по правому мосту через реку Шумбутку, расположенному на 916-м километре магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

— С 26 сентября 2025 года для транспортных средств массой более 20 тонн и более 10 тонн, приходящейся на ось транспортного средства, будет ограничено движение по правому мосту через реку Шумбутку на 916-м км трассы М-7 «Волга», — сообщается пресс-службой.

Наталья Жирнова