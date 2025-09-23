Мэром Альметьевска стала Гюзель Хабутдинова

Ранее она занимала должность руководителя Исполкома Альметьевского района

Фото: предоставлено пресс-службой Альметьевского района

В Альметьевске состоялась первая сессия городского Совета V созыва, на которой ключевым вопросом повестки дня стало избрание главы города. По итогам тайного голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Гюзель Хабутдиновой, которая ранее занимала должность руководителя Исполкома Альметьевского муниципального района.

На заседании присутствовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который отметил поддержку кандидатуры Хабутдиновой со стороны раиса республики Рустама Минниханова и подчеркнул ее профессиональные качества.

— Избирательная кампания показала, что альметьевцы доверяют действующей власти. Гюзель Мударисовна зарекомендовала себя как работоспособный и отзывчивый руководитель, — сказал спикер парламента.

предоставлено пресс-службой Альметьевского района

Гюзель Хабутдинова продемонстрировала высокую поддержку на прошедших выборах, получив 70,22% голосов избирателей по одномандатному округу № 6, что стало самым высоким результатом в городе.

После оглашения результатов голосования Хабутдинова поблагодарила депутатов за оказанное доверие, принесла присягу и официально вступила в должность. В ходе сессии также были рассмотрены организационные вопросы, включая избрание представителя в Совет района и назначение заместителя главы города на непостоянной основе.

Гюзель Мударисовна родилась 14 ноября 1969 года. Она окончила КФУ и имеет значительный опыт работы в экономике и финансах, включая должности в НГДУ «Альметьевнефть» и ООО «Татнефть-Нефтехим». Она является заслуженным экономистом Татарстана.

Также в республике избрали глав еще семи муниципальных районов.



Анастасия Фартыгина