В Госдуме предложили запретить высаживать из транспорта пожилых людей

Это касается моментов, когда они не подтвердили оплату проезда или право на льготный проезд

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением запретить принудительно высаживать из общественного транспорта пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, если они не подтвердили оплату проезда или право на льготный проезд. Документ имеется в распоряжении РИА «Новости».

— Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд, — говорится в письме, направленном Лантратовой министру Колокольцеву.

В своем обращении депутат напомнила, что действующее законодательство уже запрещает принудительную высадку из транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов первой группы, следующих без сопровождающих лиц и не подтвердивших оплату проезда либо право на льготный проезд. Лантратова считает, что подобная законодательная защита должна распространяться и на другие уязвимые категории граждан, в частности на пожилых людей.

По мнению депутата, принятие данной инициативы обеспечит дополнительную защиту прав и интересов пожилых граждан, повысит уровень их социальной защищенности и предотвратит ситуации, создающие риски для их жизни и здоровья.

— Особенно актуально об этом говорить накануне Международного дня пожилых людей. Данная мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем, — заявила Лантратова.

Рената Валеева