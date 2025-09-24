В России на сферу образования планируют направить более 700 млрд рублей

Этот бюджет предусмотрен для строительства и ремонта учебных учреждений в период с 2026 по 2028 год

Правительство России анонсировало вложения в развитие образовательной сферы страны в период с 2026 по 2028 год. Основной акцент будет сделан на модернизацию и строительство новых учебных заведений всех уровней.

Самым приоритетным направлением развития станут вузы и сузы. К 2030 году планируется построить 25 кампусов мирового уровня, а к 2036 году — не менее 40. На эти цели в ближайшие три года предусмотрено почти 170 млрд рублей. На ремонт техникумов в период 2026—2028 годов будет направлено более 60 млрд рублей. Студенческое жилье тоже входит в планы развития: до 2030 года запланирован капитальный ремонт около 800 общежитий университетов. На эти цели в период 2026—2028 годов предусмотрено более 70 млрд рублей.

На строительство 150 новых школ направят почти 110 млрд рублей. Их планируют построить к 2030 году. Параллельно планируется масштабная программа капитального ремонта существующих школ — на эти цели выделено более 290 млрд рублей. Также в ближайшие три года на ремонт детских садов планируется выделить 50,9 млрд рублей, а на строительство новых дошкольных учреждений — дополнительно 26,6 млрд рублей.

Наталья Жирнова