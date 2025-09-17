Более 28 тысяч участников СВО и их родственников зачислили в вузы по квоте

Это больше показателя прошлого года почти в два раза

Фото: Динар Фатыхов

В вузы России в этом году зачислено 28,7 тыс. участников СВО и их родственников в рамках квоты. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании с членами правительства с участием президента России Владимира Путина. Оно проходит в формате видеоконференции.

— В рамках отдельной квоты, а она составила в этом году 53,8 тысячи мест, зачислено 28,7 тысячи человек (участников СВО и членов их семей, — прим. ред.). Это больше прошлогоднего приема на 12 тысяч, — сказал Фальков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru





На совещании также отметили, что около 1,1 млн студентов были зачислены в колледжи страны в этом году, что на 200 тыс. большем, чем в прошлом году. Такими данными поделился глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Действительно, 1 миллион 100 тысяч зачислено студентов в колледжи… И фактически сегодня обучаются в колледжах 3 миллиона 900 тысяч. Этот показатель сравним с 1970-ми годами в РСФСР: учились в техникумах и колледжах 4 миллиона. Мы фактически вышли на этот показатель, — сказал Кравцов в ходе своего доклада.

В России могут расширить льготы при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников СВО.

Наталья Жирнова