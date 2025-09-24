Матвиенко вручила удостоверение сенатора Тимуру Нагуманову
Сегодня он принял участие в первой осенней сессии Совфеда
Экс-помощник раиса Татарстана Тимур Нагуманов получил удостоверение сенатора России. Это произошло на первой осенней сессии Совфеда. Документ новому члену совета вручила лично председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Нагуманова назначили на пост сенатора от Татарстана после инаугурации Рустама Минниханова на пост раиса.
15 ноября 2024 года он покинул пост главы Альметьевского района. Нагуманов занимал должность главы района с 2019 года. Тогда же Минниханов назначил Тимура Нагуманова своим помощником. Примечательно, что Тимур Нагуманов является представителем известной в Татарстане политической династии — его отец Дмитрий Нагуманов в середине 1990-х годов занимал пост министра финансов республики.
Ранее стало известно, что Радмир Беляев возглавил Нижнекамский район.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».