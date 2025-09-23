В Совфеде поддержали кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Срок его полномочий на посту председателя Верховного суда составит 6 лет

Фото: Артем Дергунов

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру действующего генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Рекомендация о назначении была дана по итогам предварительного обсуждения, пишет ТАСС.

Вопрос о назначении Краснова, представленного президентом России Владимиром Путиным, будет вынесен на пленарное заседание Совета Федерации 24 сентября. Он включен в предварительную повестку.

Недавно Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) также одобрила кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда. Ожидается, что в случае утверждения Советом Федерации, Краснов займет эту должность в ближайшее время на срок 6 лет.

Вакансия председателя Верховного суда образовалась после кончины Ирины Подносовой 22 июля. После этого был объявлен конкурс на замещение должности. Краснов оказался единственным кандидатом, успешно прошедшим квалификационный экзамен.



Рената Валеева