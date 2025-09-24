Российские семьи с детьми смогут получать дополнительные выплаты

Данная форма поддержки внесена в проект федерального бюджета на ближайшие три года

Фото: Артем Дергунов

Минфин России представил проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, в котором предусматривается новая форма поддержки семей с детьми. Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

Согласно данным, с 2026 года российские семьи, имеющие двух и более детей, смогут получать ежегодную выплату в виде частичного возмещения уплаченного НДФЛ.

Данная мера поддержки будет предоставляться с учетом критерия нуждаемости. Право на получение выплаты получат работающие родители или опекуны, чей среднедушевой доход не превышает сумму в 1,5 прожиточного минимума.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На эту социальную поддержку в проекте бюджета заложено на трехлетний период более 1,8 трлн рублей. Также многодетные семьи России, воспитывающие трех и более детей, могут получить государственную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 450 тыс. рублей. Эти средства направляются на частичное погашение ипотечного кредита, они составят 300 млрд рублей из госбюджета.

Инициатива является продолжением государственной политики по поддержке семей с детьми. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон о семейном налоговом вычете, предусматривающий возврат 7% от уплаченного НДФЛ для родителей двух и более детей. В России будут выплачивать пенсии детям, рожденным с помощью ЭКО.

Наталья Жирнова